🎧 In Oekraïne weigert men Russisch te spreken. Beluister onze dagelijkse podcast

Litouwen blokkeert sinds afgelopen weekeinde staaltransporten naar de Russische exclave Kaliningrad. Wat heeft dat voor gevolgen? Defensiespecialist Stieven Ramdharie legt het uit. En verslaggever Iris Koppe vertelt over hoe de Russische taal in Oekraïne zo besmet is geraakt dat men het niet meer wil spreken.