🎧 In Odessa zijn mensen nu banger dan in maart. Beluister de dagelijkse podcast

In Odessa zijn mensen nu banger dan in maart.

Verslaggever Michael Persson is onderweg terug uit het zuiden van Oekraïne. Daar wordt minder hard gevochten dan in de Donbas, maar ook daar liggen er soldaten in loopgraven. Michael zag dat de nervositeit toeneemt door de onvoorspelbare en willekeurige bombardementen. In dorpjes waar vier maanden lang niets gebeurde, besluiten burgers nu te vluchten.