🎧 Podcast De Kamer van Klok

🎧 In Kenia sterven vergeten klimaatvluchtelingen van de honger

Terwijl de oorlog in Oekraïne de voedselprijzen opdrijft, dreigt in Afrika hongersnood. Miljoenen veehoudende nomaden zijn hun dieren verloren door aanhoudende droogte. Verslaggever Carlijne Vos was in Turkana, Kenia en vertelt wat ze daar zag. Door corona en de oorlog is er weinig aandacht voor de klimaatvluchtelingen in Afrika. Hoe krijgen hulporganisaties het onderwerp op de agenda?