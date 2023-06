In het nieuwe slavernijmuseum moet ook ruimte zijn voor heldenverhalen

Beeld Sophia Twigt

In 2029 moet het Nationaal Slavernijmuseum in Amsterdam de deuren openen. Tijdens oriënterende gesprekken blijken de meningen over de invulling van het museum nog stevig te verschillen. Moeten de gruwelen van de slavernij expliciet worden getoond? Gaat het museum alleen over trans-Atlantische slavernij, of hoort de koloniale tijd in Indonesië er ook thuis? Sheila Sitalsing gaat in gesprek met verslaggevers Charlotte Huisman en Ianthe Sahadat.

