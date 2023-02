podcast

In Groningen blijkt: zelf veroorzaakte schade compenseren lukt de overheid maar niet

Vrijdag worden de conclusies van de Parlementaire Enquêtecommissie over de aardgaswinning in Groningen gepresenteerd. Dat het volledig de soep ingelopen is, weten de Groningers wel. Maar hoe nu verder? De compensatie blijft een hoofdpijndossier. Is een grote zak geld de oplossing? Luister naar correspondent Noord-Nederland Jurre van den Berg.