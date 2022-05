In anderhalve week heeft Zweden afscheid genomen van zijn neutraliteit. Luister naar onze podcast over de oorlog

Volgens Navo-chef Jens Stoltenberg is Oekraïne aan de winnende hand. Is dat voorbarig? We bespreken het met Tom Vennink. Ook in deze aflevering: correspondent Jeroen Visser over de toetreding van Zweden en Finland tot de Navo. De draai van Zweden is opvallend: neutraliteit was voor het land tot voor kort heel belangrijk.

Of luister via Apple podcasts, Spotify of Google.

COLOFON Presentatie: Pieter Klok

Montage: Rinkie Bartels

Redactie: Tiemen Hageman, Corinne van Duin, Geart van der Pol en Lotte Grimbergen