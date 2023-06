▶ In Afghanistan voltrekt zich een humanitaire ramp die zijn weerga niet kent

Terwijl alle ogen gericht zijn op de oorlog in Oekraïne, voltrekt zich in Afghanistan een humanitaire ramp. De Taliban geeft tot nu toe geen millimeter toe aan westerse donoren terwijl de economie steeds verder wegzakt en miljoenen burgers honger lijden. Luister naar buitenlandredacteur Ben van Raaij en chef buitenland Carlijne Vos.

