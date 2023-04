Ik weet wat jij denkt. Hoe wetenschappers steeds beter gedachten kunnen lezen

Of luister en abonneer je via Apple Podcasts, Spotify of Google.

In hersenen turen om daar te zien waar mensen aan denken of wat ze willen zeggen. Wetenschappers slagen er steeds beter in, met hulp van hersenscanners en kunstmatige intelligentie. Het kan bijvoorbeeld patiënten helpen met locked-in syndroom, die anders niet met de buitenwereld kunnen communiceren. Ondertussen droomt Elon Musk met zijn bedrijf Neuralink al van de volgende stap: een elektrode in de hersenen als een soort massaproduct, waarmee we taken beter kunnen uitvoeren. Nuttig? Of doodeng? Met: techredacteur Laurens Verhagen.

COLOFON Presentatie: Tonie Mudde

Montage: Daan Hofstee, Tiemen Hageman, Eva van Leeuwen

Eindredactie: Corinne van Duin