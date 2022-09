🎧 Hoeveel zin heeft nóg een boosterprik?

podcast de volkskrant elke dag

馃帶 Hoeveel zin heeft n贸g een boosterprik?

Het voelt misschien wat op de achtergrond, maar er gebeurt veel rond het coronavirus. In een stad in Argentini毛 leek het even alsof er een nieuw virus was uitgebroken, er is een pil tegen ziekteverschijnselen en er komt een nieuwe ronde boosterprikken aan. Wetenschapsjournalist Maarten Keulemans praat je bij.