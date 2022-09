podcast Elke dag

🎧 Hoe ziet hoofddoekdwang eruit in Nederland?

In Iran zijn na de dood van de jonge Mahsa Amini massale protesten losgebarsten tegen vrouwenonderdrukking. Een belangrijke eis van de protestanten is de keuzevrijheid om wel of geen hoofddoek te dragen. Ook in Nederland zijn er vrouwen die onder familiedruk geen eigen keuze durven te maken. Verslaggever Nadia Ezzeroili ging met hen in gesprek. Correspondent Rob Vreeken vertelt vanuit Turkije over de protesten in Iran.