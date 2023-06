▶ Hoe 'woest aantrekkelijk' zijn de uitkoopregelingen voor boeren?

Boeren die veel stikstof uitstoten bij een beschermd natuurgebied kunnen zich sinds maandag aanmelden voor vrijwillige uitkoop. Hoe zien de veelbesproken uitkoopregelingen eruit? Wie heeft er recht op en staan de boeren in de rij? We bespreken het met landbouwverslaggever Fleur Damen en politiek verslaggever Yvonne Hofs.

Presentatie Elke Dag: Pieter Klok en Sheila Sitalsing Presentatie de Kamer van Klok op vrijdag: Gijs Groenteman Redactie: Lotte Grimbergen, Corinne van Duin, Tiemen Hageman Montage: Rinkie Bartels, Simone Eleveld, Daan Hofstee