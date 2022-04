Podcast Oorlog in Europa

🎧 Hoe kon Nederland zo afhankelijk worden van Russisch gas?

Verslaggever Tjerk Gualthérie van Weezel en onderzoeksjournalist Michael Persson vertellen over hun ontmoeting met George Verberg, de oud-Gasunie-topman die het eerste Russische gas in Nederland binnenliet. Hij dacht: als je elkaar ontmoet, ga je elkaar steeds meer begrijpen. ‘Waarom zou je elkaar dan nog aanvallen?’ Ze leggen uit hoe deze Nederlandse strategie vorm kreeg en in duigen viel.