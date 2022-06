🎧 Podcast De Kamer van Klok

🎧 Hoe kon het Groningse lot uit de loterij zo’n hoofdpijndossier worden? Beluister onze dagelijkse podcast

Maandag begint de parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen, daaruit moet blijken hoe de winning van gas uitliep op een ramp. Pieter Klok praat met Noord-Nederland-verslaggever Jurre van den Berg over het dossier aardgaswinning. Hoe kon dit succesverhaal zo’n hoofdpijndossier worden? En waarom is het de overheid nooit gelukt om de Groningers goed te compenseren?