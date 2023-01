🎧 Hoe het World Economic Forum onderdeel van een wereldwijde complottheorie werd

Het is een veel gedeelde complottheorie: een elite wil door middel van werelddominantie haar ultralinkse ideeën doordrukken. En het verzamelpunt voor deze elite is het World Economic Forum in Davos, dat nu plaatsvindt. Wat is dat voor evenement en waarom roept het zoveel weerstand op? We bespreken het met buitenlandredacteur Peter Giesen en economieredacteur Wilco Dekker.

COLOFON Presentatie Elke Dag: Pieter Klok en Sheila Sitalsing Presentatie de Kamer van Klok op vrijdag: Gijs Groenteman Redactie: Corinne van Duin, Tiemen Hageman, Lotte Grimbergen en Sofia Robben Montage: Rinkie Bartels, Daan Hofstee