🎧 Hoe haal je het meeste uit de festivalzomer?

Best Kept Secret luidt komend weekend de festivalzomer in. Wat kunnen we dit seizoen verwachten van festivals als Lowlands en Pinkpop? Welke kleine festivals zijn de moeite waard? En hoe houd je het goed vol, drie dagen zweten in een tentje en losgaan in de mosh pit? Dat bespreekt host Esma Linnemann met muziekjournalist Robert van Gijssel, veelvuldig festivalganger Els de Grefte en verslaggever en ex-muzikant Corto Blommaert.

Host: Esma Linnemann Redactie en montage: Tiemen Hageman Eindredactie: Corinne van Duin, Emilie van Kinschot Artwork: Sophia Twigt