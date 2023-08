▶ Hoe Ecuador in korte tijd afgleed naar een narcostaat

Zondag ging het door drugsbendes geteisterde Ecuador naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Anderhalve week geleden werd nog de presidentskandidaat Villavicencio vermoord. Correspondent Joost de Vries en chef buitenland Carlijne Vos vertellen hoe Ecuador in een paar jaar tijd van relatief veilig toeristisch land is vervallen tot een narcostaat.

