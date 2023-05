🎧 Hoe de kleine zeemeermin het middelpunt werd van een verhitte cultuurstrijd

In de remake van The Little Mermaid kreeg een vrouw van kleur de hoofdrol. Vanaf het moment dat Disney dit aankondigde, lag de film onder vuur. Ariël was in de versie van 1989 immers wit, en was het oorspronkelijke sprookje niet Deens? Disney kreeg het aan de stok met de Republikeinen, maar ook uit progressieve hoek kwam kritiek: de diversiteit in de film zou commercieel zijn ingestoken. Waarom heeft iedereen een mening over een zeemeermin? Dat bespreekt host Esma Linnemann met mediaverslaggever Emma Curvers en journalist Basje Boer.

Lees ook: Half vrouw, half vis – hoe een kleine zeemeermin een mondig sekssymbool van kleur werd