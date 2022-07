🎧 Podcast De Kamer van Klok

🎧 Hittegolven komen vaker voor en ze worden langer en heter

Het is heel heet vandaag, hoe uitzonderlijk is dat? We bespreken het met klimaatredacteur Maarten Keulemans. Niet iedere hittegolf of afbrekende gletsjer is het directe gevolg van het broeikaseffect, legt hij uit, maar door de opwarming van de aarde zullen we vaker hittegolven krijgen en ze worden heter en langer.