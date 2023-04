Hevige gevechten in Soedan: waarom gaan twee legers elkaar te lijf?

In de Soedanese hoofdstad Khartoem wordt hevig gevochten tussen het leger en een paramilitair leger. Een persoonlijke vete tussen twee generaals stort het land in een oorlog. Waarom heeft het land eigenlijk twee strijdkrachten? En wat is de connectie met het Wagner-leger? We bespreken het met Afrika-correspondent Joost Bastmeijer

