🎧 Het Russische leger bombardeert alsnog plaatsen op hun terugtocht

Michael Persson trok de afgelopen dagen door bevrijd gebied in het oosten van Oekraïne. Natuurlijk was er blijdschap bij de bevolking maar ook veel zorgen over de verwoestingen, massagraven en vermisten. Helemaal omdat het Russische leger alsnog plaatsen plat bombardeert op hun terugtocht.