podcast De kamer van Klok

🎧 Het ritueel van Prinsjesdag zit ons in de weg

Het grote koopkrachtpakket is al uitgelekt, toch moeten we tweeënhalf week wachten totdat het op Prinsjesdag eindelijk wordt gepresenteerd. Is dat nog wel van deze tijd? En hoe koningsgezind is Nederland eigenlijk nog, vergeleken bij het in diepe rouw gedompelde Verenigd Koninkrijk? Correspondent Patrick van IJzendoorn vertelt over het overlijden van de queen. Verder was het de week van de stroeve asieldeal en de torenhoge gasprijzen.