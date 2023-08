▶ Het is nu of nooit voor Pieter Omtzigt

Pieter Omtzigt staat voor een duivels dilemma: het lijkt erop dat hij opnieuw de Kamer in wil, maar in korte tijd een serieuze partij oprichten is haast onmogelijk. Ondertussen is het ook voor het CDA erop of eronder: zal ‘fatsoen’ de partij opnieuw redden? En uiteraard aandacht voor Frans Timmermans: is hij werkelijk een wonderkandidaat?Of luister via Google, Spotify of Apple Podcasts

Presentatie Elke Dag: Pieter Klok en Sheila Sitalsing Presentatie De kamer van Klok op vrijdag: Gijs Groenteman Redactie: Lotte Grimbergen, Corinne van Duin, Julia van Alem Montage: Rinkie Bartels