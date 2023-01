🎧 Het gesprek over seksueel grensoverschrijdend gedrag is erg verbeterd

Vijf jaar na de #MeToo reconstrueren redacteur Esma Linnemann en onderzoeksjournalist Willem Feenstra hoe het gesprek over seksueel grensoverschrijdend gedrag is veranderd. ‘Er is meer aandacht voor de impact van seksueel geweld, voor het systeem eromheen en voor het belang van omstanders die optreden.’

