🎧 Heeft The Crown ons beeld van koningin Elizabeth II gekleurd?

Bij publieke optredens kwam Queen Elizabeth kil over en toonde ze weinig emotie. Toch ziet het Verenigd Koninkrijk haar als een zachtaardige moeder. Chef kunst Mark Moorman en columnist Bert Wagendorp bespreken hoe dit imago is gekleurd door films en series zoals The Crown. Tom Vennink vertelt vanuit Edinburgh hoe de Schotten omgaan met het verlies van hun koningin.