🎧 Hebben we in de winter wel genoeg gas? Beluister de dagelijkse podcast

Hoe staat het met de gasprijs en gasvoorraad in Nederland? Energie-verslaggever Bard van de Weijer praat ons bij. En we spreken Duitsland-correspondent Remco Andersen over de gaspijplijn Nordstream 1, die vandaag werd dichtgedraaid. Hoe probeert Duitsland de aanstaande gaspaniek te bezweren?