🎧 Gratis kinderopvang wordt een chaos, toch staan alle seinen op groen

JOVD-jongeren zijn kritisch over Rutte. ‘Gelijke kansen voor iedereen’ lijkt niet langer het basisbeginsel van de VVD. Binnen de partij klinkt meer kritiek, wat betekent dit voor Ruttes toekomst? En in het dossier gratis kinderopvang zien we het drama zich alweer ontwikkelen. Er is geen uitvoeringsorganisatie voor te vinden, en misschien is dat maar beter ook?

COLOFON Presentatie Elke Dag: Pieter Klok en Sheila Sitalsing Presentatie de Kamer van Klok op vrijdag: Gijs Groenteman Redactie: Corinne van Duin, Tiemen Hageman, Lotte Grimbergen en Sofia Robben Montage: Rinkie Bartels, Daan Hofstee