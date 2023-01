🎧 Podcast Met Groenteman in de kast

🎧 Geograaf Salomon Kroonenberg schreef een boek over een kant van W.F. Hermans die we nog niet kennen

In Met Groenteman in de kast gaat Gijs Groenteman iedere week in gesprek met iemand die hem op de een of andere manier heeft verwonderd of is opgevallen.