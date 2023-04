Geen spreidingswet, wel vluchtelingen: het asieldossier is explosief

Het wordt een moeilijke zomer voor de staatssecretaris van asiel. De spreidingswet blijft uit, maar het aantal asielzoekers loopt dit jaar op tot minstens 67 duizend en een oplossing is niet in zicht. Ondertussen stopt Caroline van der Plas in dat andere explosieve dossier alle stikstofproblemen onder een deken van gezelligheid.

