Gaat de nieuwe Starship van Elon Musk ons naar Mars brengen?

Of luister en abonneer je via Apple Podcasts, Spotify of Google.

Binnenkort gaat hij dan echt gelanceerd worden, de Starship van Elon Musk. Het is de grootste raket die de mensheid ooit bouwde, hoger nog dan de Domtoren in Utrecht. Wat is Musk daar allemaal mee van plan? Ruimtevaartexperts zien in Starship het eerste ruimtevaarttuig dat daadwerkelijk in staat is om mensen heen en weer naar Mars te brengen. Al moet ie dan wel onderweg bijtanken.

COLOFON Presentatie: Tonie Mudde

Montage: Daan Hofstee, Tiemen Hageman, Eva van Leeuwen

Eindredactie: Corinne van Duin