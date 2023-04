Fox News verspreidde Trumps leugens over verkiezingsfraude, is dat strafbaar?

Fox News verspreidde na de presidentsverkiezingen in de VS welbewust Trumps leugens over verkiezingsfraude. Het bedrijf dat de stemcomputers maakt, sleept de zender nu voor de rechter en maakt kans te winnen. We bespreken de zaak met correspondent in de VS, Thomas Rueb.

COLOFON Presentatie Elke Dag: Pieter Klok en Sheila Sitalsing Presentatie de Kamer van Klok op vrijdag: Gijs Groenteman Redactie: Corinne van Duin, Tiemen Hageman, Lotte Grimbergen en Eva van Leeuwen Montage: Rinkie Bartels, Daan Hofstee