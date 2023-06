▶ Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden: artsen beginnen er liever niet aan

Jaarlijks wordt in Nederland 115 keer euthanasie uitgevoerd bij mensen die ondraaglijk psychisch lijden. Het aantal verzoeken ligt echter vele malen hoger. Wat houdt psychiaters tegen om patiënten die uitzichtloos en ondraaglijk lijden euthanasie te verlenen? Dat bespreken we met verslaggever Haro Kraak.

Of luister via Google, Spotify of Apple Podcasts

Presentatie Elke Dag: Pieter Klok en Sheila Sitalsing Presentatie de Kamer van Klok op vrijdag: Gijs Groenteman Redactie: Lotte Grimbergen, Corinne van Duin, Tiemen Hageman Montage: Rinkie Bartels, Simone Eleveld, Daan Hofstee