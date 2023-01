🎧 Eerst een wereldhit, toen een boycot: hoe popster Sinéad O'Connor werd gecanceld

‘Fight the real enemy’, zei Sinéad O’Connor, waarna ze een foto van Paus Johannes Paulus II verscheurde. Haar protest tegen het seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk was rommelig en viel niet in goede aarde: na deze actie werd ze wereldwijd gecancelled. Filmredacteur Floortje Smit en muziekexpert Dieuwertje Heuvelings bespreken met Esma Linnemann de documentaire over de zangeres, Nothing Compares, en verklaren waarom Sinéad zo slecht begrepen werd.

Presentatie: Esma Linnemann Redactie en montage: Sofia Robben Eindredactie: Corinne van Duin Artwork: Sophia Twigt