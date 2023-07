🎧Eerst een wereldhit, toen een boycot: hoe popster Sinéad O'Connor werd gecanceld

Op 26 juli werd bekend dat Sinéad O’Connor, bekend van haar hit Nothing Compares 2 U, op 56-jarige leeftijd is overleden. Na een glansrijke carrière overschaduwde de laatste jaren vooral de controverses. Haar protest tegen het seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk was rommelig en viel niet in goede aarde: na deze actie werd ze wereldwijd gecanceld. Afgelopen januari maakte Esma Linnemann hier een aflevering over voor Culturele bagage. Filmredacteur Floortje Smit en muziekexpert Dieuwertje Heuvelings waren te gast en verklaren waarom Sinéad zo slecht begrepen werd.

Host: Esma Linnemann Redactie en montage: Tiemen Hageman Eindredactie: Lotte Grimbergen Artwork: Sophia Twigt