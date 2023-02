🎧 ‘Een slonzige manier van kleden is elitair, omdat je het je kunt permitteren’

Gijs ontvangt Kitty Herweijer in de archiefkast, columnist bij De Telegraaf. Ze hebben het uitgebreid over haar moeder die nooit gezond was en het opgroeien in een Haagse achterstandswijk. Op haar zestiende was ze het huis al uit. Maar inzicht over haar traumatische jeugd kwam pas veel later. Ondertussen heeft ze de podcast Ongefilterd en is ze vanaf half maart de sidekick van Özcan Akyol in het boekenprogramma Eus’ Boekenclub.

Of luister via Spotify, Apple podcast of Google podcast