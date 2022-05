🎧 Podcast Oorlog in Europa

Duitsland is in oorlogszaken nog steeds bang voor zichzelf. Luister naar onze podcast over de oorlog

Door Amerikaanse, zeer effectieve hightech langeafstandswapens boeken de Oekraïners succes rond Charkiv. Defensiespecialist Stieven Ramdharie licht deze wapens toe. En hoe zit het met het getreuzel van bondskanselier Scholz over de Duitse wapenleveringen? Volgens correspondent Remco Andersen moeten we niet vergeten dat dit voor Duitsland een enorme omslag is.