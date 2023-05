Drie podcasts over Pim Fortuyn, die op 6 mei 2002 werd vermoord

NRC: Pim

Guus Valk, chef van de Haagse redactie van NRC, werkte net als politiek verslaggever toen Fortuyn werd neergeschoten. Destijds kon hij de situatie nauwelijks overzien, maar twintig jaar later stelt hij in Pim (2022) de grote vragen die hem bleven bezighouden. Hoe werd Fortuyn tot wie hij was? Wat is zijn erfenis in de Nederlandse politiek? Een interessant inkijkje, met vrienden en familie van Fortuyn, die bijvoorbeeld terugblikken op zijn tijd als linkse activist in de studentenbewegingen.

De Pim Podcast: de jonge Fortuyn

Al in 1991 konden luisteraars van Radio Rijmond de eerste contouren van de politicus Pim Fortuyn ontwaren. Hij had er destijds een column, die later uitgroeide tot een razend populair radioprogramma, waarin hij kwistig strooide met controversiële meningen. In drie afleveringen behandelt De Pim Podcast van Radio Rijmond zijn tijd op de zender, waarbij het vooral erg grappig is om te horen hoe beschaafd meningsverschillen anno 1991 klonken. Zo bijt een luisteraar Fortuyn toe: ‘Ik vind u een ontstellend arrogant mens, goedenavond!’

Napleiten: De moord op Pim Fortuyn

In de podcast Napleiten praten misdaadjournalist Wouter Laumans en strafpleiter Christian Flokstra met advocaten en officieren van justitie over bijzondere zaken waarbij zij betrokken waren. In de aflevering over de moord op Fortuyn is dat rechter Frans Bauduin, die vertelt dat het proces van Volkert van der G. voor hem een omslagpunt is geweest. Vanaf dat moment werd het gebruikelijk dat ‘iedereen een mening had’ over rechtszaken, van politici tot talkshowgasten. Ook was het de eerste keer dat hij als rechter persoonlijk werd zwartgemaakt.