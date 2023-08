▶ Dramatisch koersverlies, maar fintechbedrijf Adyen is ongevoelig voor beurssentimenten

De beurskoers van het succesvolle online betaalbedrijf Adyen kelderde met 39%. Normaal gesproken reden voor paniek bij de top van een bedrijf, maar niet bij Adyen. Is er terecht geen reden tot zorg? En wat is de strategie van Adyen? We bespreken het met economieredacteuren Jonathan Witteman en Ashwant Nandram.

