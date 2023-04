Dominee Jan Veldhuizen vocht voor de waardigheid van mensen en won

In deze aflevering een hoopgevend verhaal van een niet-alledaagse dominee. Jan Veldhuizen had door dat in de gemeente Enschede mensen die thuis zorg nodig hebben en mensen in de bijstand niet kregen waar ze recht op hadden. Samen met andere vrijwilligers bracht de voormalige manager bij een multinational daar verandering in. Dat is tot op de dag van vandaag een enorme strijd, vertelt hij aan Kustaw Bessems, maar het kán dus wel: het systeem verbeteren. Ze bespreken welke lessen zijn te trekken uit deze ervaring

