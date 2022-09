podcast elke dag

🎧 Dit zorgt voor extreme hitte en droogte: verstoorde ‘straalstroom’

In de warmste zomer ooit gemeten tekende ons nieuwe klimaat zich af: hittegolven, droogte en extremer weer. Wetenschapsjournalist Maarten Keulemans vertelt in gesprek met Sheila Sitalsing over een onbekend fenomeen dat dit veroorzaakt: verstoorde straalstroom op 10 kilometer hoogte..