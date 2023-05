Dit gebeurt er als je 600 virologen in één concertzaal zet

Of luister en abonneer je via Apple Podcasts, Spotify of Google.

Voor het eerst sinds de coronacrisis kwam de crème de la crème van de Europese virologie weer bij elkaar. Aanwezig in het Poolse Gdansk, bij die European Society for Virology: 600 virologen en 1 journalist. Maarten Keulemans is zijn naam, en hij deelt de nieuwste spannende inzichten, van citroenvormige virussen tot coronavirussen die de hersenen binnendringen.

Met: Maarten Keulemans

COLOFON Presentatie: Tonie Mudde

Montage: Daan Hofstee, Tiemen Hageman, Eva van Leeuwen

Eindredactie: Corinne van Duin