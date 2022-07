🎧 Podcast De Kamer van Klok

🎧 De wraakgevoelens van Oekraïense soldaten zijn groot. Beluister onze dagelijkse podcast

Verslaggever Tom Vennink is net terug uit Oekraïne. Aan het oostelijke front sprak hij met gewonde soldaten. Wat betekent het voor hen om tegen een oppermachtig leger met drones en verwoestende artillerie te vechten? Ook was hij in Kyiv. Daar zag hij dat de stad weer tot leven komt. Maar veilig is het zeker niet. De Oekraïense ‘penvriendin’ Elena van Iris Koppe durft er in ieder geval nog niet terug.