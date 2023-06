▶ De wonderlijke rol van Jorritsma in kwestie ‘Omtzigt functie elders’

Over de voorzitter van de Eerste Kamer wordt geklaagd. Hoe gaan we in het Mariëtte Hamer-tijdperk om met het nieuwste geval van grensoverschrijdend gedrag? Verder in deze aflevering: Jorritsma en Ollongren moeten opnieuw uitleggen waarom zij in de formatie zo druk waren met Pieter Omtzigt. En in de Tweede Kamer ging het deze week over ons koloniale verleden in Indonesië.

Presentatie Elke Dag: Pieter Klok en Sheila Sitalsing Presentatie de Kamer van Klok op vrijdag: Gijs Groenteman Redactie: Lotte Grimbergen, Corinne van Duin, Tiemen Hageman Montage: Rinkie Bartels, Simone Eleveld, Daan Hofstee