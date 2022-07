🎧 Podcast De Kamer van Klok

🎧 De wanhopige pogingen om graan uit Oekraïne te krijgen. Beluister de dagelijkse podcast.

Wereldwijd is er schaarste, maar de Oekraïners krijgen het graan de grens nauwelijks over. Verslaggever Michael Persson sprak de boeren en chauffeurs die het graan met man en macht proberen te exporteren. En hij was in Odesa, waar ondanks de avondklok de schijn van het normale leven wordt opgehouden.