🎧 Podcast De Kamer van Klok

🎧 De vleeslobby gaat hetzelfde te werk als de tabakslobby

Supermarkten onderhandelen keihard, de vleeslobby gaat geraffineerd te werk en Europese landbouwsubsidies gaan vooral naar grote boeren. Aan wie is het dan te wijten dat de veestapel zo is gegroeid, de boeren of andere grote belanghebbenden? En overstappen naar biologisch boeren, is dat lucratief? Verslaggever Mac van Dinther legt het uit.