De Tweede Kamer liet zich deze week van haar beste kant zien

Over de Tweede Kamer wordt in deze podcast – en daarbuiten – veel gezeurd, maar deze week was anders: bij de totstandkoming van de nieuwe huurwet zagen we hoe politiek ook bedreven kan worden. Ondertussen zien we in het asieldebat het tegenovergestelde: staatssecretaris Eric van der Burg wekt op geen enkele manier de indruk dat hij de zaak in de hand heeft.

COLOFON Presentatie Elke Dag: Pieter Klok en Sheila Sitalsing Presentatie de Kamer van Klok op vrijdag: Gijs Groenteman Redactie: Corinne van Duin, Tiemen Hageman, Lotte Grimbergen en Eva van Leeuwen Montage: Rinkie Bartels, Daan Hofstee