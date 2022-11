🎧 De stem van Russische moeders klinkt steeds luider

Achtergebleven vrouwen, zussen en moeders beklagen zich over de toestand waarin Russische gemobiliseerde mannen aan het front verkeren. Om die kritiek te smoren, komen thema’s als de leefomstandigheden en de uitrusting van militairen per 1 december op een lijst van verboden onderwerpen te staan. Ook hangt er een nieuwe mobilisatiegolf in de lucht. Hoe is de sfeer in Rusland nu? Luister naar correspondent Geert Groot Koerkamp.

Luisteren kan ook via Apple Podcasts, Spotify of Google Podcast

COLOFON Presentatie Elke Dag: Pieter Klok en Sheila Sitalsing Presentatie de Kamer van Klok op vrijdag: Gijs Groenteman Redactie: Corinne van Duin, Tiemen Hageman, Lotte Grimbergen en Sofia Robben Montage: Rinkie Bartels, Daan Hofstee