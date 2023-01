🎧 De paradox van de gokbranche: bedrijven willen aan hun spelers verdienen, maar moeten ze ook beschermen

Ze zijn niet te missen: de televisiereclames voor online gokken. Sinds 1 oktober 2021 is online gokken legaal. Ruim een jaar later is veel beter zichtbaar hoeveel mensen er gokken en hoeveel ze vergokken. En gokbedrijven hebben een zorgplicht, maar daar knelt de boel. We bespreken het met verslaggever Irene de Zwaan en politiek redacteur Remco Meijer.

