De overheid gedraagt zich als een vangnet voor alles

De overheid wil aan iedereen recht doen en elk probleem oplossen, met onuitvoerbare wetgeving als gevolg. En zolang elke nieuwe wet een compromis van alle partijen is, blijft dat zo. Verder in deze aflevering: in de week dat het rapport over grensoverschrijdend gedrag in de Tweede Kamer uitkwam, moest minister Dennis Wiersma zijn excuses aanbieden voor ‘fel en scherp gedrag’. Hoe veilig is politiek Den Haag?

COLOFON Presentatie Elke Dag: Pieter Klok en Sheila Sitalsing Presentatie de Kamer van Klok op vrijdag: Gijs Groenteman Redactie: Corinne van Duin, Tiemen Hageman, Lotte Grimbergen en Eva van Leeuwen Montage: Rinkie Bartels, Daan Hofstee