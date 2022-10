podcast De kamer van Klok

🎧 De Nobelprijs voor de Vrede is vooral tégen Poetin en Loekasjenko

De Nobelprijs voor de Vrede is een helder statement tegen Poetin en Loekasjenko engaat naar strijders voor mensenrechten in Oekraïne, Belarus en Rusland. Sheila Sitalsing praat met Rusland-correspondent Tom Vennink over de betekenis van deze vredesprijs. Met wetenschapsjournalisten Maarten Keulemans en George van Hal gaat over de Nobelprijzen die wetenschappers krijgen voor hun onderzoek. Hoe komen deze keuzes tot stand?