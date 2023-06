▶ De Navo-afschrikking werkt echt bij Poetin, dus Oekraïne wil lid worden

De Navo heeft steeds gereageerd op Russische escalaties, maar wil niet in direct conflict. Als Oekraïne Navo-lid zou worden, dan zou dat wel gebeuren. Hoe kan het Westen toch steun bieden? Deze week waren er besprekingen in Brussel, diplomatiek redacteur Arnout Brouwers praat ons bij.

Presentatie Elke Dag: Pieter Klok en Sheila Sitalsing Presentatie de Kamer van Klok op vrijdag: Gijs Groenteman Redactie: Lotte Grimbergen, Corinne van Duin, Julia van Alem Montage: Rinkie Bartels, Simone Eleveld